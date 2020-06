Dansschool Saco Velt komt naar leerlingen toe voor schooldanscompetitie

Cha cha cha

Op het plein van de Maximaschool in Leeuwarden staan twee grote groepen kinderen te wachten. Allemaal netjes in de kleding en met een nummer op de rug. Drie juryleden beoordelen de danskwaliteiten. Marcus van Teijlingen is er een van. "Dit is echt leuk. Moet je kijken wat een passie. Daar let ik ook op, dat ze lachen. En of ze goed op elkaar letten."

Het is de cha cha cha die door de kinderen wordt gedanst. "Wij gaan winnen! Zeker weten," zegt een van de dansers van de Maximaschool. "Het is wel jammer dat het niet in de Harmonie gehouden kan worden, want dan dans je toch meer. Maar het is wel echt superleuk!"