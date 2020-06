Koopwoningen in Fryslân in 2020 ruim zes procent duurder

In Nederland bestaan grote verschillen wat de huizenprijzen betreft. Groningen is met een gemiddelde van 235.300 euro de goedkoopste provincie om een woning te kopen. Noord-Holland is met 414.200 euro de duurste.

Gemiddeld wordt in Nederland 330.000 euro betaald voor een verkochte woning. Nog nooit eerder was de gemiddelde verkoopprijs zo hoog.

Ondanks de hogere prijs werden in Fryslân meer woningen verkocht in de eerste vijf maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde periode in 2019. In totaal wisselden ruimt 3300 Friese woningen van eigenaar. Dat is vijf procent meer dan in de eerste maanden van 2019.