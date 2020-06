Solozeiler Sietse Bouius na acht jaar zwerven over de wereld weer thuis

Douane neemt souvenirs af

Ook de douane komt ook een paar keer bij hem aan boord. De laatste keer in Engeland waar ze zijn souvenirs afnemen. Ook wordt er een paar keer op de boot gezocht naar drugs. Bouius is blij dat hij weer terug is in Fryslân, want hij heeft zijn thuishaven gemist. Hij komt echter terug in een wereld die volledig is veranderd: in een wereld van afstand houden en corona.