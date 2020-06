Europa Kinderhulp zoekt speelgoed voor buitenlandse kinderen

Om de vaak kansarme kinderen toch wat plezier te geven, willen ze in Fryslân nu 170 dozen vullen en ze naar de kinderen verzenden. Op vier plekken in de provincie, in Harlingen, Workum, Ferwert en Heerenveen, kunnen mensen de spullen brengen. Geld geven mag ook. Meer informatie is te vinden op Europa Kinderhulp.