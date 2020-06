Digitale aanbieding van petitie van omwonenden van kleine gasvelden

Met omgekeerde bewijslast wordt alle schade toegeschreven aan de mijnbouw, behalve wanneer het helemaal duidelijk is dat het een ander reden heeft. Die regeling is in Fryslân anders. Daar moet worden bewezen dat de schade aan de woning door gaswinning is veroorzaakt. "Problemen worden vaak afgewimpeld als funderingsproblemen of problemen door droogte en inklinking. Mensen merken het vaak pas in een te laat stadium dat er wat met hun woning gaande is," zegt Van der Velde.

Productie omhoog

Bijna de helft van de 68 gasvelden in Fryslân is momenteel in productie. Op verschillende plekken zijn er plannen om de productie te verhogen. Omwonenden zijn bang dat er veel extra schade uit voortkomt. Van der Velde wil graag dat de minister de zorgen van de burgers meeneemt. "De minister heeft niks meer laten horen, nadat wij onze zorgen hebben geuit in december."

Het overhandigen van de petitie gebeurt vanwege het coronavirus digitaal. "We overhandigen met twee mensen vanuit mijn kamer uit huis," zegt Van der Velde. "Maar we spreken namens een hele grote groep."