'Fries sportcarnaval': geld beschikbaar voor sportverenigingen die jongen helpen deze zomer

Van topsport naar sportdagen voor kinderen

"Roep de vrijwilligers bijeen en bedenk mooie activiteiten voor kinderen," begint De Rouwe zijn verhaal. "Veel trainers willen graag wat doen in de zomer. Door het coronavirus zijn echter alle activiteiten geannuleerd." De provincie is de afgelopen tijd druk bezig geweest om toch wat leven in de brouwerij te krijgen in Fryslân. "Normaal gesproken zou het druk zijn geweest met de SKS, maar dat zal dit jaar niet zo zijn. Laat ons dan de tijd die we daar niet aan besteden, aan de kinderen geven. Die kunnen we nu ook enthousiast krijgen voor de Friese sporten. Organiseer bijvoorbeeld een sportdag." Voor de verenigingen zelf hoeft dat niets te kosten. Zij kunnen de rekening naar de provincie sturen. "Mijn beeld is dat veel verenigingen wat willen regelen in de zomer," zegt De Rouwe. "Deze keer regelen zij dan niet een evenement voor de topsporters met een groot publiek, maar voor kinderen."