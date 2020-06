De Lawei komt met theaterstuk voor toeristen en thuisblijvers

Toch is Avezaat blij dat er nu al wordt gekozen om het maximaal aantal bezoekers los te laten. "Dat biedt weer perspectief en hoop. In een zaal van 900 man kunnen we dan 235 mensen kwijt, dus dat blijft natuurlijk financieel een uitdaging. Veel mensen vragen ook wanneer de schouwburgen hun programmaboekjes klaar hebben. Wij kunnen echter geen boek samenstellen, omdat veel producenten en theatermakers voor kleinere aantallen mensen de programmering niet rond kunnen krijgen. Dus bij ons vallen er nu ook heel veel gaten in de programmering, terwijl die al helemaal klaar was."

Artistiek apenkooi

Uitdaging is dan ook om deze zomer wat moois neer te zetten. "We weten dat veel Nederlanders vakantie in eigen land zullen vieren, ook toeristen. We zijn de dans hier ook een beetje ontsprongen en laten we hopen dat dat zo blijft, maar dan hebben wij ruimte om een 'artistieke apenkooi' te organiseren. We denken aan een route door het gebouw. Je komt aan de voorkant binnen, en tijdens een reis door het gebouw ga je van alles beleven en kun je workshops volgen. Het blijft natuurlijk ingewikkeld, maar het biedt wel perspectief."