Tips van relatiecoach in tijden van corona: de zes-seconden-zoen

Praten mensen niet meer met elkaar als ze een relatie hebben?

"Wat blijkt is dat wanneer mensen langer bij elkaar zijn, ze elkaar minder goed kennen. Het is dus eigenlijk zo dat mensen minder goed met elkaar praten."

Wat is de invloed van het coronavirus op relaties?

"Het geeft wat meer druk op de relatie. Het is niet zo dat er nieuwe problemen komen, maar wel dat het wat meer naar boven komt. Bijvoorbeeld dat mensen niet meer met elkaar praten, dat wordt wat pijnlijker duidelijk als beide thuis zijn omdat je thuiswerkt. Normaal is eerst de een weg, dan de ander. Dan wordt het wat minder duidelijk. Nu komt er wat meer druk op te staan. De problemen die er al zijn, worden dan groter."

Dan hebben jullie het druk deze dagen?

"We hebben nu die relatietraining en we beginnen deze week met de derde training. We hebben wel wat te doen, ja."

Kun je alle relaties wel redden?

Tot nu toe wel. Het zijn niet alleen relaties die op knappen staan. Het is gewoon belangrijk dat mensen investeren in hun relatie en dit als kans aangrijpen om tijd met elkaar door te brengen. Dan krijg je ook wat terug."

Hoe werk zo'n online training?

"De relatietraining is volledig online. Het grootste deel doe je als stel op eigen tempo. Daarnaast zijn er nog drie momenten waarop mensen met Zoom bij elkaar komen. We geven wat input, wat voorbeelden, dan praten zij verder. Dat is voor ons ook het hoogtepunt, want dan kunnen we ook zien wat er gebeurt. Die gesprekken zijn privé, maar we kunnen zien dat stellen eerst wat verder bij elkaar weg zitten en later dichterbij. We zien heel positieve dingen. "

Heb je ook nog wat praktische tips?

"Wat heel makkelijk is en maar een heel klein beetje tijd kost, is de zes-seconden-zoen. Waarom zes seconden? In die tijd komt een hormoon vrij die verbinding geeft. Maar 20 seconden knuffelen geeft hetzelfde effect. Dan investeer je gewoon in je relatie. En het is ook heel waardevol om te vragen doe de dag eruit ziet: wat staat op het programma, waar kijk je tegenop, waar kijk je naar uit? Aan de eind van de dag kan je dan vragen hoe dat gegaan is. Normaal ben je daar niet echt van op de hoogte."

Dat klinkt heel eenvoudig.

"Maar dat is het eigenlijk ook. Het zijn de kleine dingen die een groot verschil kunnen maken. Niet het weekend weg, niet de lange vakantie in Thailand. Nee, de kleine dingen, dankbaar zijn. Dus geen kritiek, maar elkaar bedanken. Elkaar even aanraken, echt aandacht voor elkaar."