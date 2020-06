Taakstraf voor Drachtster die stalkte, oplichtte, bedreigde en mishandelde

De Drachtster heeft zijn ex verschillende keren over de telefoon en WhatsApp bedreigd. Ook heeft hij twee keer een gps-tracker onder haar auto geplaatst en was hij een paar keer bij het huis van de vrouw. Hij gaf ook toe dat hij verschillende mensen opgelicht heeft door op Marktplaats NS-dagkaarten te verkopen en daarna niet te leveren.

Het zwaarste feit in de rechtszaak was de mishandeling van zijn nieuwe vriendin, in maart van dit jaar. Hij had de vrouw diep in de nacht mishandeld nadat ze geen seks met hem wilde hebben. Volgens de reclassering is de Drachtster een kwetsbare, makkelijk te beïnvloeden en licht zwakbegaafde man.

De rechtbank legde hem een drugs- en alcoholverbod op. De man moet zich laten behandelen bij de GGZ en hij moet meewerken aan het aflossen van zijn schulden. De man kreeg ook nog een celstraf, die hij al uitgezeten heeft. Er blijven nog wel 90 dagen voorwaardelijke celstraf staan.