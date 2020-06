Boze horeca protesteert in Den Haag: "Er moet nú wat gebeuren"

Er kwamen zo'n 150 mensen naar het protest. De demonstranten vonden onder anderen dat de anderhalvemeterregel te strikt gehandhaafd wordt in de horeca en willen dat festivals in de buitenlucht vanaf 1 juli weer toegestaan worden.

"We willen wat laten horen. Er moet nu wat gebeuren, want die anderhalve meter is niet meer haalbaar in de horeca en het houdt veel entertainment tegen", zegt Eijer. "We moeten meer steun uit de regering hebben en we moeten weer wat kunnen doen."

'Sectoren missen jaaromzet'

Normaal zou de evenementenbranche nu druk zijn met bijvoorbeeld dorpsfeesten. "Er zijn een aantal sectoren die gewoon de omzet voor een jaar missen, en die moeten het dan maar overleven", zegt Eijer.

De horeca wil natuurlijk voorkomen bron van besmetting te worden, zegt Eijer. "Dat is het dilemma. Maar het grootste probleem is dat het publiek zich er niet meer aan houdt, zeker als mensen een drankje op hebben, dan is die anderhalve meter ver te zoeken. We zijn veel bezig met het handhaven, politieman spelen."