Tweede Kamer wil wet aanpassen om bij storm schepen tegen te houden boven de Wadden

De Kamer wil al langer dat Nederland de bevoegdheid krijgt om boten tegen te houden, als het nodig is. "Wij willen dat er scherper wordt ingegrepen tijdens een storm. Wij hadden gehoopt dat dit het afgelopen seizoen al ging gebeuren, maar de minister wilde dit nog niet in afwachting van het onderzoeksrapport naar de toedracht van de MSC Zoe-ramp", zegt Van der Graaf.

Volgende week wordt er gestemd over de motie, maar de minister heeft al toegezegd dat ze wil onderzoeken of de wet kan worden aangepast. Voor 1 september 2020 moet duidelijk worden of dat kan. Of het daadwerkelijk ook tot een wetswijziging komt, kan de minister nog niet toezeggen.