Anema blijft optimistisch: "Ik ben zeven keer eerder met een nieuwe sponsor begonnen"

Dinsdag werd bekend dat het luchtvaartbedrijf stopt als sponsor van de ploeg. Iedereen moet daarom wat inleveren, maar de ploeg wordt er niet minder sterk op, zegt manager Jos Vaessen. "We hebben de schaatsers beloofd dat we vol voor de sterkte van het team gaan en dat we onze olympiërs alle kansen geven om zich goed voor te bereiden."

Dat easyJet stopte kwam voor Vaessen niet als een verrassing. "Eind maart wisten we al dat de luchtvaart in grote problemen kwam. We zouden drie maanden wachten om te kijken of er verbetering zou komen. Die kwam er niet en dus kunnen ze niet verder. Daar hebben wij ook wel begrip voor."

Wat heb je nodig?

Nadat bekend werd dat de sponsor stopt, zijn de ploeg, het bestuur, en de staf direct om tafel gegaan. "Want er moet bezuinigd worden", zegt Anema. "Dat is verschrikkelijk pijnlijk. We hebben gevraagd: wat heb je nodig om rond te komen? De een woont bij hun vader en moeder, de ander heeft een hypotheek."