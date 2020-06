Filmpjes over het Fries van 18-jarige uit Jorwert al tienduizenden keren bekeken

TikTok is een platform voor korte filmpjes dat vooral onder jongeren erg populair is. Gaiske Meinsma kwam op het idee om filmpjes in het Fries te maken door haar collega's. "Ik heb een aantal collega's op het werk die opeens met gekke woorden kwamen en mij vroegen: weet je ook wat dit betekent? Ik dacht, dat weet ik niet eens. Ik ben wel een echte Fries, maar er waren blijkbaar veel Friese woorden waar ik niet eens van wist dat ze bestonden."

Populair

Haar filmpjes worden goed bekeken, vertel ze. "Het eerste filmpje is 20.000 keer bekeken, dat had ik niet verwacht. Ik vindt het hartstikke leuk om te zien en het zijn allemaal heel leuke reacties." In haar eerste filmpje heeft ze het over izeren lûkbealch, donderdeldoekje, earmtakke, skonk, bealch, kuorke, kaai, earrebarre, fereale, sabeare en halje-trawalje.

Meinsma is blij dat ze met haar filmpjes meer jongeren bekend ]met het Fries maakt. "Het zijn mooie woorden, die moeten gebruikt worden."