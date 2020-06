FNP: Zet meer drones in om weidevogels te beschermen

Zo kunnen de kuikens beter beschermd worden, want boeren kunnen bij het maaien of bewerken rekening houden met de dieren op het land. Drones kunnen volgens de FNP ook ingezet worden voor het natuurbeheer en toezicht in andere gebieden in Fryslân.

"Vanuit de lucht kan je veel meer zien", zegt Statenlid Wopke Veenstra. "Ze vindt je de nesten met kuikens van weidevogels, hazenlegers en reekalfjes ook veel eerder. Als je weet waar ze zitten, zal je er niet per ongeluk overheen maaien."

Het gaat niet goed

Het is al langer duidelijk dat het niet goed gaat met de weidevogels. Deze week wordt het nieuwe beleid en financiële kader voor volgend jaar vastgesteld. Ieder jaar gaat er zo'n 9 miljoen euro naar weidevogelbeheer. Door een deel van dat geld in drones te steken, kan het beheer veel effectiever, volgens de FNP.

Vorig jaar begon een speciaal team van vogelwachters met drones, en dat beviel goed: