Geld ontbreekt om watercrassula definitief uit te roeien op Terschelling

Dat de provincie er eerder veel geld voor over had, heeft een reden. In de natte gebieden op Terschelling waar de exoot woekert, is topnatuur van Europese betekenis te vinden en die dreigde te verdwijnen door het plantje. "Het plantje heeft een ontzettende groeikracht", legt boswachter Remi Hougee uit. "Het verdringt eigenlijk alles wat er van nature op die plekken hoort te groeien. Dat zijn bijzondere planten, maar ook dieren leggen uiteindelijk het loodje."

Daarom is de laatste jaren van alles ingezet om het plantje weg te halen. Een groot deel van het eiland is afgegraven. "Zo'n 20 tot 30 centimeter grond is weggehaald. Die besmette grond is in een depot gezet en op de plekken ligt nu schoon zand."

Vijf jaar lang nazorg

De grootschalige bestrijding heeft geholpen, maar volgens deskundigen is er vijf jaar lang nazorg nodig. Dat kost geld. Geld dat er nu nog niet is. "Je moet er tot 2024 rekening mee houden dat het plantje terugkomt. Het is ook geen sinecure, je moet een gebied van meerdere hectares in de gaten houden. Tot 2024 blijft het spannend."