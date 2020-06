Plannen nieuwe Swettehûs: veertig bruggen bedienen, volledig energieneutraal

Provincie Fryslân @provfryslan

Het ontwerp van de nieuwe energieneutrale en circulaire bediencentrale van Fryslân is bekend. It Swettehûs bedient straks circa veertig bruggen en is uitvalsbasis voor (vaar)wegbeheer, nautische zaken en technische dienst. @DijkstraDraisma is eind volgend jaar klaar met de bouw.