Middelbare scholen verwachten weer open te gaan: leerlingen missen vrienden en docenten

"We gaan ervan uit dat op de persconferentie wordt gezegd dat we weer open mogen. Het is heel belangrijk, omdat we merken dat veel leerlingen thuis wel dingen doen, maar nooit zoals op school. Op school leer je ook van elkaar. Bovendien zeggen de leerlingen: op school leren we niet alleen, we missen onze vrienden, We missen zelfs onze leraren en we willen hen graag weer ontmoeten", zegt Hans Wildeboer, bestuurder bij het Bornego College in Heerenveen.