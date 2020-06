'Meesteroplichter' moet twee jaar de cel in: 'algemene en speciale preventie'

De man lichtte de twee vrouwen met mooie praatjes op. Hij zei dat hij met ze wilde trouwen. Daarbij zei hij van alles toe en hij regelde ook de bruiloften met alles erop en eraan: Tesla's en Lamborghini's als trouwauto's, optredens van bekende Nederlanders, een dure vuurwerkshow en een vliegvakantie.

Toen hij in Hoogezand tegen de lamp liep ging hij naar Fryslân. Daar deed hij precies hetzelfde. De trouwambtenaar twijfelde echter aan zijn verhaal, want ze had eenzelfde soort verhaal al eens op Facebook gelezen.

Oude gewoonten

De verdachte doet dit al 20 jaar. In heel Nederland en in het buitenland heeft hij veel slachtoffers gemaakt. Als hij in de cel zit wil hij aan alles meewerken, inclusief een behandeling. Als hij vrijkomt valt hij echter terug in zijn oude gewoonten.

De rechtbank nam het advies van de reclassering over en legde de man een lange gevangenisstraf op, in het teken van 'algemene en speciale preventie'.