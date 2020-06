OM eist dat Leeuwarder boerin bedrijf voorwaardelijk stillegt

Dat was niet het enige, de dieren hadden ook niet genoeg eten. Eerder had de vrouw als maatregel al gekregen dat ze maar een beperkt aantal dieren mag houden. De NVWA had al eens 59 van de 99 koeien weg laten halen. Ze huurt nu iemand in om haar te helpen.

De officier van justitie eist dat het bedrijf een jaar lang stilligt en dat de verdachte een geldboete van 5.000 euro betaalt, beide voorwaardelijk. "Dieren op een boerenbedrijf zijn afhankelijk van mensen. Die hebben zich te houden aan de regels die gesteld zijn voor het houden van dieren. De dieren zijn dus niet onbeschermd", zei de officier.