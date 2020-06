Provincie wil huisartsen met bonus verleiden naar het Friese platteland te verhuizen

"Voor die regeling bestaat veel belangstelling. Het kan jonge huisartsen net even over de drempel helpen om naar Fryslan te verhuizen", vertelt gedeputeerde Douwe Hoogland.

"Spreiding van zorg is belangrijk'

De provincie stelt het geld beschikbaar om de leefbaarheid op het platteland te bevorderen. Als er behoefte aan is, is Hoogland beschikbaar om hoogstpersoonlijk met belangstellenden in gesprek te gaan. "Er is nu net weer een jong dokterspaar gevonden voor de praktijk in Tzummarum. Die mensen zijn heel blij met hun plek in Fryslân en wij zijn blij met de beschikbaarheid van zorg op platteland. Goede spreiding van zorg is erg belangrijk voor de toekomst."

"Als er één schaap over de dam is, volgen er meer"

Vanwege het succes van de regeling in de afgelopen tijd stelt de provincie nu opnieuw 311.000 euro beschikbaar voor het bouwen of verbouwen van huisartspraktijken. Hoogland schat dat met het geld in ieder geval vijf praktijken kunnen worden geholpen. "Als enkele jonge huisartsen deze kant op komen, volgen er snel meer. Daar hoop je op."