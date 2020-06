Twee onderzoeken na containerramp MSC Zoe donderdag openbaar

Een rapport gaat over wat er precies is gebeurd is met het schip, die nacht. Dat onderzoek is gedaan in samenwerking met Duitsland en Panama. Panama heeft als vlaggenstaat de leiding over dat onderzoek.

Het tweede rapport is door de Onderzoeksraad alleen gemaakt en gaat over de veiligheid van het containervervoer over de vaarroute boven de Waddeneilanden. December vorig jaar kwam er al een tussenrapport uit.

Advies voor diepwaterroute

Naar aanleiding van dat tussenrapport krijgen grote containerschepen die vanuit het westen de vaarroute betreden het advies om de diepwaterroute te nemen. Die route ligt hoger boven de eilanden. Donderdag om 10.00 uur worden beide rapporten openbaar gemaakt.