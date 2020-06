Grafkelder Jonker Sicke in Jellum wordt toegankelijk gemaakt

Begin dit jaar kwamen de botresten aan het licht in Jellum. Het was wel bekend dat er een grafkelder zat, maar men dacht dat de resten daar niet meer zouden liggen. Jonker Sicke en drie van zijn familieleden werden in de zeventiende eeuw bijgezet in de grafkelder. De kerk is sinds die tijd meerdere keren getroffen door brand. Men dacht dat daarbij ook de resten van de jonker en zijn familie waren verdwenen.

Meter voor meter

De botten zijn in de loop van de tijd wel erg door elkaar geraakt. De houten kisten waarin ze begraven lagen, zijn voor een groot deel vergaan. Daarom wordt nu met de grootst mogelijke nauwgezetheid de kelder leeggehaald. Meter voor meter wordt de grond weggehaald en in zakken naar de andere kant van de weg gebracht. Daar worden de botten uitgezocht en op een tafel bij elkaar gelegd.