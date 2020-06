Prinsentuin in Leeuwarden gaat 's nachts dicht

In de Prinsentuin staan al hekken om de stroom van publiek te reguleren. Bij de ingangen staan waarschuwingsborden. De handhaving en politie controleren of mensen echt niet in de Prinsentuin komen na tien uur 's avonds.

Uitzonderingen

De nachtsluiting van de Prinsentuin geldt niet voor mensen die met een bootje in de Prinsentuin liggen, voor bezoekers en personeel van De Koperen Tuin en voor de enige bewoner van de Prinsentuin.