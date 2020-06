Jongfryske Mienskip: "Friese donorfolder is mooie stap, maar Rijk moet taalhouding veranderen"

Chris van Hes doelt daarmee op de mail die hij onbedoeld onder ogen kreeg. De mail was bedoeld voor ambtenaren, maar kwam per ongeluk ook in de mailbox van Van Hes. "Daar stond in dat de Friezen maar eens goed in hun paspoort moesten kijken, dan zouden ze zien dat ze de Nederlandse nationaliteit hebben. Het lijkt mij niet de bedoeling dat we in dit land om deze manier met elkaar omgaan."

Waarom niet in het Fries of Papiamento?

Wat Van Hes betreft valt er ook nog veel winst te behalen. "Met de maatregelen voor het coronavirus communiceerde het Rijk in het Nederlands. Waarom niet in het Fries of Papiamento, want het zijn emotionele aangelegenheden. Dan is het ook mooi als je mensen in hun moedertaal te woord kunt staan." Van Hes is voorlopig blij met deze stap. "Gedeputeerde Poepjes is snel in actie gekomen en daar zijn we heel blij mee."

Het eerste exemplaar van de Friestalige donorfolder wordt binnenkort aangeboden aan de Jongfryske Mienskip.