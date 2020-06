"Mogelijke samenwerking met Forum voor Democratie niet voorkeur van CDA Fryslân"

Joosten is blij met de kandidatuur van Mona Keijer. "Ja, daar ben ik blij mee. Dan valt er wat te kiezen voor onze leden." Eerder werd ook de naam van Wopke Hoekstra genoemd, maar hij heeft aangegeven niet mee te willen doen aan de race voor het lijsttrekkerschap.

Samenwerking met Forum voor Democratie

Keijzer sluit op voorhand niet uit dat ze gaat samenwerken met Forum voor Democratie en de PVV. Over de samenwerking met Forum voor Democratie zegt Joosten: "Hugo de Jonge is daar duidelijker over, die zegt: dat maak ik niet mee. Dus daarmee onderscheiden ze zich van elkaar en dat is goed, want dan kunnen de leden van het CDA daar iets van vinden en hebben ze iets te kiezen."

Volgens Joosten zijn de leden in Fryslân niet echt voor een samenwerking met Forum voor Democratie. "Ik denk niet dat de voorkeur voor onze leden daar ligt."

Tijd voor een vrouw

Mona Keijzer vindt het zelf tijd voor een vrouwelijke lijsttrekker. Joosten kan zich daar in vinden. "Daar is helemaal niets mis mee. Ze heeft in eerdere verkiezingen ook al veel voorkeursstemmen gekregen. Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat Hugo de Jonge iets beter in de race ligt, maar Mona staat nog maar sinds vandaag in de race, dus we gaan het zien."