Waterschap verbetert oevers en kaden Langwarder Wielen

Het werk bij de Langwarder Wielen moest uitgesteld worden omdat er vogels in het riet broedden. Daarom zijn de werkzaamheden later begonnen.

Ecologisch onderzoek

In de flora- en faunawet is vastgelegd dat voordat er werkzaamheden plaatsvinden in natuurgebieden, eerst ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dat doet onder andere ecoloog Harry Bosma van Wetterskip Fryslân. Hij let erop of er vogels in het gebied broeden.

Buizerd

Onlangs zat er naast een verscheidenheid aan vogels ook een buizerd te broeden in het gebied, vertelt Bosma. Omdat deze vogelsoort nog meer beschermd is dan andere vogels heeft het waterschap de werkzaamheden met enkele maanden uitgesteld. Intussen zitten de bomen vol met blad en zijn de vogels voldoende beschermd tegen de werkzaamheden.

Over twee weken klaar

Verder is een fietspad in het gebied tijdelijk gesloten vanwege het werk, maar als alles goed gaat, is het werk over twee weken klaar.