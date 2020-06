EasyJet stopt als sponsor van schaatsteam Jillert Anema

Eerder zei trainer Jillert Anema al dat hij er rekening mee hield dat easyJet ermee zou stoppen. "We zouden naïef zijn als we niet met een negatief scenario rekening houden", zei hij toen.

Coroncrisis treft easyJet

Ondertussen is duidelijk dat het bedrijf zoveel last heeft van e coronacrisis dat het wil ophouden met de sponsoring. ""Door het ongekende effect dat de coronacrisis heeft gehad op de luchtvaartsector hebben we helaas moeten besluiten onze sponsoring van het schaatsteam niet te verlengen voor het komende seizoen", zegt woordvoerder Stephanie Doggen van easyJet tegen schaatsen.nl.

Het contract met easyJet liep tot na de Olympische Spelen van 2020 in Peking, maar er was wel een clausule dat ze er onderuit konden bij bijzondere omstandigheden. "Dit voldoet daar natuurlijk wel aan", zei Anema eerder.

Onder andere Jorrit Bergsma, Arjen Stroetinga en Marijke Groenewoud rijden bij team easyJet.

In de begroting zou rekening zijn gehouden met het eventuele wegvallen van easyJet. De sponsoren van het marathonteam van Anema hebben eerder al aangegeven dat ze een deel van de kosten willen overnemen, als de coronacrisis teveel zou worden voor easyJet.