Drachtster basisschool maakt digitale afscheidsmusical in de Lawei

"Wij hebben al een hele poos een goede relatie met schouwburg de Lawei. De leerlingen waren al klaar voor de musical: de kleding lag al klaar, we hadden de eerste doorloop al gehad. We zouden begin april de musical opvoeren en toen ging het mis. Toen hebben we gezegd: laten we het allemaal gaan of zullen we het toch nog opvoeren." Meester Wilco de Groot kijkt terug op een rare tijd. "We wilden kijken naar wat kon en niet wat er niet mogelijk was."

Schoolmusical filmen

"De Lawei wilde wel meewerken. Een oud-leerling van ons is professioneel cameraman en hij wilde de musical wel vastleggen. Vanmiddag gaan we de musical scene voor scene opnemen. Zo kunnen wij toch een schoolmusical opvoeren." Voor de kinderen is het ook een nieuwe ervaring. "Laweidirecteur Stef Avezaat heeft ooit gezegd dat alle kinderen uit Smallingerland ooit eens op het podium moeten staan. Dus daar helpen wij nu een handje bij."

Bioscoop

De Groot wilde hoog inzetten. "We hadden eerst nog gedacht om een bioscoop af te huren of een groot schermen ergens neer te zetten, maar daar hangt ook een prijskaartje aan. We doen de filmavond daarom gewoon op school in de klaslokalen. Iedere leerlingen mag twee huisgenoten meenemen om de film te kijken. Wij zorgen dan voor popcorn en wat lekkers te drinken."