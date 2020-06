Motie 'Roodkapje' verwelkomt wolf in Ooststellingwerf: Angst is gebaseerd op sprookjes"

"De wolf komt hier van oorsprong voor," zegt Tammo Munting van D66. "Een aantal eeuwen geleden is hij hier uitgeroeid, maar het is zijn natuurlijke habitat, dus dat hij terugkomt is mooi. We hebben hier in Ooststellingwerf grote en mooie natuurgebieden, die redelijk goed aan elkaar zijn verbonden. Er is ruimte voor de wolf en het dier heeft bovendien een natuurlijke functie in de voedselketen en die moet je niet weren."

Schapen

Eigenaren van schapen vrezen voor hun vee. "Schapen worden vaker door honden gebeten dan door wolven. Als je schapenhouder bent, dan kan ik me voorstellen dat je er anders naar kijkt, maar je hebt het over tientallen dode schapen per jaar. Als je tweehonderd euro per schaap rekent, dan denk ik dat we dat met zijn allen wel kunnen opbrengen." Volgens Munting is de angst voor wolven op sprookjes gebaseerd. "We hoeven echt niet bang te zijn dat ze mensen zullen aanvallen of bijten, want dat doen ze niet."