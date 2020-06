Pvda Harlingen blij voor Hein Kuiken: "Dit is een hele mooie kans"

Kuiken gaat op korte termijn al beginnen in Leeuwarden. De PvdA in Harlingen moet dus zelf ook op zoek naar een nieuwe wethouder. "Wij gaan dinsdagavond met de fractie om tafel over hoe we het gaan aanpakken en dan zoeken wij ook naar geschikte kandidaten Het is een mooie periode om je in te werken en bekendheid op te doen. Bedoeling is dus dat de nieuwe wethouder ook vier jaar voor de volgende termijn beschikbaar is."

Volgens Helvrich is er wel een aantal geschikte mensen dat de partij voor ogen heeft. "Ik noem natuurlijk nog geen namen. Of Helvrich zelf in aanmerking wil komen, laat hij nog even buiten beschouwing. "Vanavond gaan we er met de partij over praten. Het lijkt mij dan nu ook geen geschikt moment om mijn eigen politieke ambities kenbaar te maken.'