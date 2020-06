Kamervragen over politieke aanslag in Leeuwarden op Koerdische activist

"Er gebeurt in Leeuwarden natuurlijk wel vaker wat, maar deze steekpartij was wel heel uitzonderlijk. Helemaal omdat der politieke motieven achter lijken te zitten," stelt Fries Tweede Kamerlid Harry van der Molen (CDA). "Je kunt je afvragen of onze inlichtingendiensten deze persoon al in de smiezen hadden." De verdachte kon Nederland inkomen met een werkvisum. "Moet Nederland bijvoorbeeld strenger screene op Iraniërs? Er komen natuurlijk vaker mensen uit Iran in Nederland. Waarom is deze verdachte niet gescreend of niet goed genoeg gescreend? Misschien moet je dan net wat vaker kijken naar de mensen die hier een visum aanvragen."

Veiligheidsdiensten

Van der Molen stelt dat het ingewikkelde materie is. Ook vindt hij dat Nederland goede veiligheidsdiensten heeft. "Vaak hoor je achteraf nog wel iets over hun werk, maar heel vaak hoor je niet wat de veiligheidsdiensten allemaal hebben tegengehouden." Het CDA wil graag weten wie de verdachte is. "Daarom vragen we nu ook aan het kabinet wat hier nu achter zit. Als we van deze situatie kunnen leren, om andere mensen veilig te houden, dan moeten we dat zeker doen. Mensen die zijn gevlucht naar Nederland doen dat omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn. Ze willen dan graag weten of ze dat hier wel zijn."