Koerdische gemeenschap Fryslân geschokt over aanslag: "Terreur trekt zich niks aan van grenzen"

Als reactie op de aanslag denkt de Koerdische gemeenschap in Fryslân erover een manifestatie te houden tegen dit geweld en tegelijk de autoriteiten te vragen om meer veiligheid. Dat zegt voorzitter Rashwan Sabraway van de Koerdische vereniging Midia in Leeuwarden. Er wonen in Leeuwarden en omstreken zo'n 1.500 Koerden.

Volgens Sabraway is de gemeenschap diep geraakt door deze aanslag in het centrum van Leeuwarden. "In Fryslân, in Leeuwarden. is zoiets nog nooit eerder gebeurd", zegt Sabraway. "Maar we moeten ons geen illusies maken. Als een activist een keer op de zwarte lijst staat, maakt de woonplaats niks meer uit. Terreur trekt zich niks aan van grenzen."

Al eerder aanslagen

Er zijn de laatste jaren al eerder aanslagen gedaan op Koerdische politieke activisten in Nederland, onder andere in Den Haag en Almere. Sabraway is ervan overtuigd dat het om een politieke aanslag gaat, ook al omdat een oom van Zarza eerder al door een aanslag om het leven kwam in Oostenrijk. "Een Koerdische politieke activist is z'n leven nooit zeker", zegt Sabraway. "In elk land met een Koerdische minderheid worden ze vervolgd. Dat gaat helaas door als ze naar een mooi en vrij land als Nederland verhuizen."

Sabraway onderstreept dat politiek geweld wel het allerlaatste is waar de Koerdische gemeenschap in Leeuwarden op uit is. Er worden daarom, in overleg met de familie Zarza, plannen gemaakt voor een vreedzame protestmanifestatie. Over de precieze dag en vorm van de manifestatie wordt nog nagedacht.

Stem laten horen

"Het herstel van Zarza staat op dit moment voor ons voorop. Maar we denken zeker na over een goede manier om onze stem te laten horen. Misschien wordt het een demonstratie, misschien een vergadering met burgemeester Buma." De Koerden willen sowieso aandacht vragen van de burgemeester en de politie voor de risico's die Koerdische activisten zelf in Fryslân lopen.

De Nederlandse geheime dienst AIVD mag van Sabraway alle visumaanvragen uit Iran wel wat scherper tegen het licht houden. "Nederland moet z'n grenzen goed bewaken. Komt iemand wel echt hier naar toe om te studeren, of zit er iets anders achter? Dat moeten we wel zeker weten."