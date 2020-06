Gemeentes zijn eigen schuldeiser in miljoenentekort Empatec

Meer dan acht miljoen is de schuld van NV Empatec, het sociale werkbedrijf van de zes Friese gemeentes Waadhoeke, De Fryske Marren, Terschelling, Vlieland, Harlingen en Súdwest-Fryslân.

Maandagavond werd het rapport in Franeker toegelicht. In september worden de gemeenteraden geïnformeerd over de stand van zaken, zodat er in oktober een besluit genomen kan worden.

Onoverzichtelijk doel

De gemeentes zorgen er nu al voor dat de NV niet verder in de problemen komt, zodat de werkplaatsen niet in gevaar komen door geldtekort. Door de gekozen constructie zijn de gemeentes nu eigenlijk hun eigen schuldeiser. Zo zijn er naast de gemeentes, de Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West (GR) en de NV Empatec.

De GR is het orgaan boven de NV Empatec, maar beide gevallen weer onder de gemeente die enig aandeelhouder zijn. De lijnen tussen deze bestuurslagen lopen zo erg door elkaar heen dat er een heel onoverzichtelijk geheel ontstaan is. Volgens Arie Viskil van het adviesbureau moet er meer duidelijkheid komen, om een herhaling te voorkomen.