Zijn sportscholen en sauna's er klaar voor om op 1 juli weer open te gaan?

Niet iedereen gaat direct open op 1 juli. Als het nu mag of niet van premier Rutte, sauna De Leeuwerikhoeve in Burgum houdt de deuren nog even dicht.Ze hebben net een grote verbouwing en uitbreiding gedaan en zijn nog niet helemaal klaar. De sauna zal op 6 juli open, maar worstelt met het beperkte aantal mensen dat nu nog zal komen.

"Op het moment, en zeker in de wintermaanden, moeten we op de helft van de capaciteit gaan draaien. En dat met deze omvangrijke investering, daar wordt je niet echt vrolijk van", zegt eigenaar Eric Humme.

In het begin van de coronacrisis heeft hij er wel wakker van gelegen, maar nu legt hij zich er bij neer. "Je hebt het zelf niet in de hand. Normaal gesproken, als je een fout maakt, kun je bijsturen en weet je dat het weer goedkomt. Maar het is gewoon overmacht. Daar kun je wel wakker van blijven liggen, maar we kunnen er toch niets aan veranderen. Dus we gaan zien hoe het loopt."