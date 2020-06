"Aantal fysieke lessen NHL Stenden kan wel omhoog, omdat corona hier minder speelt"

Waar de gebouwen van NHL Stenden een paar weken geleden nog volledig leeg waren, zijn nu weer een paar losse groepjes studenten te zien in de gangen. Ook in de collegezalen zitten weer wat mensen. Matthijs Rutten van het facilitair bedrijf is daar blij mee. "Het is fijn om weer wat leven in de gebouwen te zien. De hogeschool is een plek om elkaar te ontmoeten en juist dat kon de afgelopen maanden niet."

En nog steeds kan dat niet veel. Want er is nog steeds maar een handjevol mensen in de gebouwen aan de Rengerslaan. "Normaalgesproken zijn hier zo'n 5000 mensen op een dag. Nu zijn dat misschien 300. Dus de kans dat je een bekende tegenkomt, is nog vrij klein."