Betere toekomst voor eredivisie-vrouwen door commercieel convenant KNVB

"Het zorgt ervoor dat er geld is en speelsters blijven", begint Roosenburg. Sommige speelsters gaan weg of gaan wat anders doen. "Als ze bijvoorbeeld 25 zijn en geld willen verdienen. Dan zoeken ze een maatschappelijke carrière."

Ook is het volgens Roosenburg goed voor de toekomst van het vrouwenvoetbal. "Het zorgt voor stabiliteit en ontwikkeling in het vrouwenvoetbal. De meeste speelsters uit de eredivisie kunnen nog niet bestaan van het voetbal. Daarom vertrokken veel internationals naar het buitenland."

Samenwerking

Roosenburg zegt het mooi te vinden dat er strijd is op het veld, maar dat daarbuiten wordt samengewerkt. "We hebben met alle clubs de handen ineen geslagen. We hopen dat onze begroting wat ruimer wordt, zodat speelsters wat langer bij Heerenveen zitten. Dan wordt de competitie aantrekkelijker."