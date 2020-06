Diemers in groepsapp Feyenoord: "Berghuis was de eerste die me welkom heette"

Groepsapp

Vrijdag werd Diemers gepresenteerd in Rotterdam en net daarna werd hij al toegevoegd aan de groepsapp van de eerste selectie. Steven Berghuis had zich in de media al positief over Diemers uitgesproken en dat deed hij in de groepsapp ook.

"Steven was de eerste die me welkom heette", fertelt Diemers. "Jens Toornstra ken ik al een hele tijd, daar heb ik ook veel contact mee gehad. Het is gewoon super leuk. Die jongens waren met de wedstrijden ook heel enthousiast naar me toe. Dat zegt me toch meer dan welke journalist of wie dan ook."

Hoog van de toren blazen doet Diemers niet. "Ik wil rustig binnenkomen. Ik ben niet iemand die denkt dat 'ie gelijk de man bij Feyenoord is, dat zou heel scheef zijn. Ik ga gewoon mijn stinkende best doen."

Uit een gesprek met trainer Dick Advocaat bleek dat hij zich moet richten op de positie van een van de twee aanvallende middenvelders van Feyenoord.