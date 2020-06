Nieuwe stichting wil duidelijkheid en meer vrijheid voor bewoners zorginstellingen

Minimale eisen

Er moeten minimale eisen komen voor de vrijheid van de bewoners, zegt Bijma. Volgens haar zijn er in het hele land gevallen in zorginstellingen, waar de strenge maatregelen ernstige gevolgen hebben.

"Het zijn heel schrijnende verhalen. Over mensen die in drie maanden van licht dement naar zwaar dement zijn gegaan. Mensen in de laatste fase van hun leven, die aan het sterven zijn, waar de familie hemel en aarde moet bewegen om er überhaupt bij te mogen om afscheid te nemen. Mensen die lichamelijk heel erg achteruit zijn gegaan, omdat ze een paar maanden niet naar buiten konden."

De stichting wil in gesprek gaan met de minister en de inspectie. Bijma: "En mocht dat niets opleveren, dan is een kort geding de volgende mogelijkheid."