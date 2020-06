Drugsdealer Leeuwarden betrapt met 79 bolletjes in onderbroek

Een 24-jarige inwoner van Leeuwarden had zijn illegale verkoopwaar op een bijzondere plek op zijn lichaam verstopt, zo bleek maandag. De man werd betrapt met drugs in zijn onderbroek. Het ging om 79 bolletjes, naar alle waarschijnlijheid gevuld met cocaine of heroine. Verder droeg de man ook nog 700 euro aan contanten in zijn slip.