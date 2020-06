Nieuwe kitesurfspots laten op zich wachten: "We hebben te maken met wet- en regelgeving"

Dat is nieuws dat kitesurfer Felix Maks liever niet hoort. Hij kite al sinds het begin van de sport in 2000 en heeft in al die jaren geen verandering gezien in het aantal kitespots.

Petitie

"De gesprekken lopen elke keer ergens op stuk", zegt Maks. "Ik denk dat we nu op een punt zijn gekomen dat we alle neuzen dezelfde kant op moeten hebben. Dat moeten we niet weer een seizoen uitstellen. Zeker dit seizoen met de coronamaatregelen. Iedereen blijft in eigen land, iedereen gaat nu surfen met mooi weer."

Vandaar dat Maks nu een petitie is begonnen, om nog meer aandacht te vragen van gemeenten en de provincie.