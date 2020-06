Vitens: Drie tips voor lager drinkwaterverbruik tijdens warme dagen

Corenelis Vlot van Vitens heeft drie adviezen om te voorkomen dat de waterdruk te laag wordt tijdens deze zomerse dagen:

1. Bedenk een goede methode van verversing van zwembaden in de tuin, in plaats van helemaal leeg te laten lopen en daarna weer vol;

2, Sproei 's avonds na 10 uur of 's ochtends voor 7 uur;

3. Douche zo kort mogelijk.

Als mensen zich daar niet aan houden, komt het buffervermorgen van het drinkwaternetwerk onder druk te staan. Daarmee samenhangend betekent dat een belasting van de natuur. Drinkwater komt uit de natuur. Er bestaat een balans die je niet wilt verstoren. Vitens is ingericht op een betrouwbare levering van veilig drinkwater, besluit Vlot zijn verhaal. Dat kan alleen als we rekening houden met elkaar.