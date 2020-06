Hein Kuiken voorgedagen als nieuwe wethouder Leeuwarden

Kuiken is nu nog wethouder van de gemeente Harlingen. Daar zit hij sinds 2006 in de gemeentepolitiek. In Leeuwarden zou hij de portefeuilles WMO, financiën en cultuur moeten krijgen. Het is de bedoeling dat Kuiken tijdens de raadsvergadering van 1 juli wordt benoemd en geïnstalleerd.

Hij is de tweede bestuurder die in korte tijd van een Waddengemeente naar de hoofdstad gaat. In april is de voormalige burgemeester van Terschelling, Bert Wassink, geïnstalleerd als wethouder van Leeuwarden.

Aantrekkingskracht

"Er gaat natuurlijk een enorme aantrekkingskracht uit van Leeuwarden", zegt Kuiken. "Het is onze Friese hoofdstad. Het is onmiskenbaar het politieke, economische en culturele centrum van de provincie. Dat trekt."

De Harlinger 'ouwe seun' heeft er zin in om in Leeuwarden aan de slag te gaan. "In Leeuwarden is alles een tandje groter, misschien ook complexer. De opgaven zijn moeilijker, maar ik zie ook wel gelijkenissen. Ik denk, dat ik met mijn ervaring in Harlingen goed toegerust ben op deze stad."