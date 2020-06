Verdachte steekpartij heeft politiek motief, poging tot moord ten laste gelegd

Politiek motief

De verdachte kan een lange celstraf voor zijn daad krijgen. Hij zit in verband met het onderzoek in beperking. Behalve met zijn advocaat Peter Bonthuis mag hij met niemand contact hebben. De advocaat bevestigde maandagochtend dat zijn cliënt 'een politiek motief had' voor de steekpartij. Bonthuis kan dat verder niet toelichten, omdat zijn cliënt momenteel in volledige beperking zit. Justitie heeft maandag een groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Justitie wel verder geen mededelingen doen over de zaak.

Lange arm van Iran

Er wordt in Nederland al sinds enkele jaren gesproken over de zogenoemde 'lange arm van Iran'. Politieke vluchtelingen uit Iran die in Nederland politiek actief zijn voor de Koerdische of de Iraanse oppositie lopen het risico aangevallen te worden door aanhangers van het Iraanse regime.

Daar zijn meerdere voorbeelden van te noemen. Zo werd bijvoorbeeld in november 2017 in Den Haag de Arabische Iraniër Ahmed Mola Nissi voor zijn eigen woning doodgeschoten. Zijn familie is ervan overtuigd dat dat het werk is van de Iraanse geheime dienst, maar het is in de praktijk lastig om zoiets te bewijzen. Er zijn meer voorbeelden van aanslagen op politiek actieve Iraanse vluchtelingen in Nederland.

Wat weten we nog meer over de politieke motief?

Dat is wat een lastig verhaal. De verdachte heeft verklaard dat het slachtoffer verantwoordelijk is voor de dood van vier vrienden van hem. De familie gelooft daar helemaal niets van. De advocaat en ook het Openbaar Ministerie konden en wilden maandag niet verder ingaan op dat verhaal.