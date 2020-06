Eise Eisinga Plantetarium enige Friese bijdrage in Canon van Nederland

Het Eise Eisinga Planetarium stond al in de vorige canon. Directeur Adrie Warmenhoven is door het dolle heen dat het planetarium er opnieuw in staat. "Dit steunt ons enorm in ons werk, omdat schoolkinderen nu allemaal over ons lezen. Dat scheelt enorm. Als je weet dat de nieuwe canon weer tien jaar geldt, dan hoop je van harte dat het planetarium er niet uit wordt gehaald."

Lobby voor Unesco

Er is voorzichtig gelobbyd om in de canon te blijven, vertelt de directeur. "We hebben mensen die betrokken zijn bij de samenstelling van de canon voorzichtig laten weten dat dit erg belangrijk is in onze race om in aanmerking te komen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Je moet laten zien dat je onderscheidend bent, dan is dit wel heel behulpzaam."

Meer geld krijgt het museum niet nu ze opnieuw zijn opgenomen in de canon. "Het betaalt zich vooral terug in bekendheid", zegt Warmenhoven. "Neem onze afleveringen in het Klokhuis. Zelfs in de persconferentie van de minister verscheen ons planetarium."

Klaar voor bezoekers

Het planetarium is helemaal coronaproof gemaakt voor nieuwe bezoekers. "We merken dat het goed loopt", vertelt de directeur. "Afgelopen weekend zaten we heel dicht tegen het maximaal aantal bezoekers van 200 aan. Bij ons is de planetariumkamer heel essentieel. Op basis daarvan hebben we onze capaciteit berekend. Daar mogen tien personen tegelijkertijd in."