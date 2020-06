GGD Fryslân: "We verwachten geen tweede grote coronagolf"

Het RIVM zegt dat het er op lijkt dat we zo nu en dan eens een uitbraak krijgen. Daar is Hofstra het mee eens. "We hebben de afgelopen vijf dagen geen nieuwe positieve gevallen genoteerd. Dat is een gunstig teken. Je ziet dat de verspreiding behoorlijk laag is."

Versoepeling van de maatregelen

Toch betekent dit niet dat we ons in Fryslân niet langer hoeven te houden aan de strenge maatregelen, benadrukt Hofstra. "We moeten terughoudend zijn in de versoepeling van maatregelen, omdat je niet zeker weet waar gevallen opduiken. Maatregelen die we gemakkelijk kunnen nemen ,moeten we toch zo veel mogelijk uitvoeren. Juist daardoor is de kans om versoepeling groter."

Cijfers van scholen

Toch zijn er ook twijfels en vragen over bijvoorbeeld de coronacijfers op scholen. Vakbonden klagen dat onduidelijk is op hoeveel scholen gevallen ontdekt zijn. Dat is niet helemaal waar, legt Hofstra uit. "Iedereen die getest wordt, vragen we naar zijn of haar beroep. We hebben daardoor prima zicht op het onderwijs en zeker bij bron- en contactonderzoek kijken we goed naar aanvullende maatregelen. Het kan zijn dat het RIVM niet helemaal zicht heeft op die cijfers per school, maar dat hebben we bij de GGD zeker wel."