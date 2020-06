School in Heerenveen doet mee aan landelijke proef flexibele vakanties

Wat nieuw is, is dat de leerlingen de 975 uur verplichte lestijd zelf mogen indelen. Voorheen telden uren in de reguliere schoolvakanties niet als onderwijstijd, maar nu wel. Leerlingen kunnen vrij nemen als ze daar behoefte aan hebben. Dat kan ook één dag in de week zijn, maar niet een dagdeel. Als de kinderen naar school gaan, moeten ze er zijn van negen tot half drie.

Er snel bij zijn

Directeur Theo Ritsma vertelt dat zijn school erg graag wilde meedoen aan het experiment. Een minuut na de opening van de inschrijfprocedure was de aanvraag van De Buitenkans al opgestuurd. Aanmelding werkt volgens het principe 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' en daarom zit de school nu bij de twintig proefscholen.

Meer werk voor onderwijzend personeel

De school is vijftig weken per jaar open en daarom moet het personeel langer werken. Maar omdat de leerlingen de vrije dagen verspreid opnemen, zijn er minder kinderen tegelijkertijd op school. Het onderwijzend personeel staat voor kleinere groepen en dat geeft meer rust, volgens de directeur. De onderwijsresultaten van de kinderen moeten worden gedeeld bij wijze van controle.

De ouders zijn ook enthousiast over het experiment, zegt de directeur. De proef met de flexibele vakanties gaat op 1 januari volgend jaar in.