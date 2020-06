Vlasroute in Noardeast-Fryslân weer van start

De Vlasroute leidt meinsen langs de vlasvelden in Marrum, de textieldrukkerij in Blije en het Vlasmuseum in Ee. De route is dertig kilometer lang en vertelt het verhaal van de teelt van vlas tot en met het eindproduct. "Van vlas gaat eigenlijk niets verloren", vertelt Runia. "Het wordt ook wel in de auto-industrie gebruikt voor het maken van dashboards. Maar het wordt ook gebruikt voor fietsen en je vindt vlas zelfs in paardenstallen in plaats van stro." Runia zelf gebruikt vlas oom er kleding van te maken.