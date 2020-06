Heerenveense Boys krijgt tweede kunstgrasveld

Heerenveense Boys heeft al sinds zo'n tien jaar een kunstgrasveld, maar daar komt een nieuw veld bij. Voorzitter Van der Meer legt uit waarom dat nodig is. "De bezetting vna onze velden is groot. De conditie van onze gewone grasvelden is slecht, daarom bouwen we ons hoofdveld om tot kunstgrasveld."

Financiële overeenkomst

De financiën waren een uitdaging, geeft de voorzitter toe, maar het is inmiddels geregeld via een overeenkomst met de gemeente. Van der Meer: "De gemeente heeft in haar beleid staan dat iedere club 25 procent van het bedrag zelf moet bijdragen. We hebben de afgelopen jaren ontzettend geïnvesteerd in onze club. Daar komt dit bedrag nog eens overheen. Dat lukte ons niet en we konden het geld ook niet lenen bij een bank. Vandaar dat we een regeling hebben getroffen met de gemeente. We kunnen het geld lenen en betalen dat in een bepaalde termijn terug. Onze leden hebben toestemming gegeven om dat te doen."

Nieuw seizoen

De afgelopen weken werden de handen al flink uit de mouwen gestoken. Zo werden de reclameborden weggehaald en werden de nodige voorbereidingsmaatregelen getroffen. Volgens plan moet het nieuwe veld begin september klaar zijn. "Hopelijk kunnen we ons dan voorbereiden op het nieuwe seizoen", vertelt de voorzitter. "Het zou zonde zijn wanneer we op zo'n mooi veld alleen maar mogen trainen."