Stadionplan KNVB stemt SC Heerenveen-directeur Roozemond positief

Voor een club als SC Heerenveen zou het betekenen dat er zo'n vijfduizend mensen bij een wedstrijd kunnen zijn. "Ik denk dat het heel erg goed kan in ons stadion", zegt Roozemond. "Er is ruimte zat. Waar je goed naar moet kijken, is hoe je dat doet met aan- en afvoer van toeschouwers." Daarover wordt binnenkort gesproken in het regionale veiligheidsoverleg in Fryslân. "Wat we duidelijk moeten hebben is hoe we dat gaan doen met de horeca en de toiletten. En moeten toeschouwers bijvoorbeeld mondkapjes op?"

Anderhalve meter afstand in het stadion

Bruls denkt dat voetballen met publiek goed controleerbaar is. Hij is er ook van overtuigd dat het goed mogelijk is om de anderhalve meter afstand aan te houden. Financieel zou het een mooie opsteker zijn voor de voetbalclubs, vooral vergeleken met het scenario waarin de stadions helemaal leeg blijven.

Bij sommige clubs wordt nagedacht over het tijdelijk weghalen van de staanplaatsen. Dan wordt afstand houden eenvoudiger. Roozemond ziet dat niet zitten: "Dat is een kostbare ingreep. Wij zijn ook juist bezig met uitbreiding van het aantal staanplaatsen bij Nieuw Noord."

Wanneer weer voetballen?

Het is nog niet duidelijk of de voetbalcompetitie in september echt weer begint. Het besluit daarover valt mogelijk deze week.