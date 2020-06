Monument voor 75 jaar vrijheid in Joure vernield

"Ik denk dat het het werk van een dronkenman is", zegt Jan Vermaning, voorzitter van Stichting Nationale Herdenking Joure, "Ik kan me niet voorstellen dat er iets anders achter zit." Het monument wordt nu opgeruimd, het is volgens Vermaning niet meer te maken. Hij doet aangifte bij de politie.

Boodschap geven

Vermaning denkt niet dat ze erachter komen wie het heeft gedaan, maar door aangifte te doen, wil hij wel de boodschap geven dat dit niet kan.

Het monument is eerder dit jaar gemaakt door scoutingsleden van de Borgergroep in Joure in samenwerking met de Stichting Nationale Herdenking Joure, in het kader van 75 jaar vrijheid. Ze hadden witte en gekleurde steentjes verzameld en daar de werken van gemaakt. Het monument lag sinds 4 mei in het parkje Ter Huivra in het centrum van Joure. Op een kleine honderd steentjes stond een boodschap van Jousters.